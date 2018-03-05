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В Украине «Нафтогаз» ликвидирует представительство России

Вчера, 19:14

В Украине руководство «Нафтогаза» официально ликвидирует представительство России. Об этом сообщили в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Руководство «Нафтогаза» приняло решение ликвидировать российское представительство по причине отсутствия целесообразности его дальнейшего существования. Закрыть данный вопрос украинское правительство намеревается до 12 марта.

«Газпром» и «Нафтогаз» на сегодняшний день решают свои вопросы в рамках Стокгольмского арбитража. Российская корпорация заметила некоторые неточности в ходе судебного разбирательства. Украинский оппозиционер Юрий Бойко напоминал народу, что завышенные цены на газ имеют штучный характер. Этот маневр стартовал еще при Викторе Януковиче, а Петру Порошенко подобные манипуляции оказались на руку.


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