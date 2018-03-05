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Секретарь ЦК КПРФ: У Грудинина незакрытых счетов нет

Вчера, 18:49

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что у кандидата на пост президента РФ Грудинина нет незакрытых счетов. По словам Обухова, когда его выдвигали, счета ещё были, то есть он был бизнесменом, однако в момент регистрации всё было закрыто. В этом вопросе секретарь верит Грудинину, ходя и фактов с доводами не приводит.

Сегодня, 5 марта, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов решил прокомментировать информацию о том, что у Грудинина есть 13 незакрытых счетов в швейцарских банках. По словам политика, есть только письменное заявление, что у кандидата на президентский пост нет счетов. Из этого его уверенность и исходит. Как добавляет Обухов, когда его коллегу выдвигали, счета ещё были, однако в момент регистрации он написал, что закрыл их всех. Поэтому в ЦИК и не могут требовать отстранения Грудинина от выборов. Затем Обухов выразился очень неподобающе, как для политика, и предложил хейтерам «заткнуться» и «сидеть молчать в тряпочку».

Если даже счета и есть, то максимум Грудинина могут снять с выборов. Секретарь заявил, что если есть документы, которые опровергают слова кандидата, то их нужно показать, а «не мутить воду». Сам Обухов верит Грудинину только на слово.


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