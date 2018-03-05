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Собчак заявила о намерении создать политическую партию

Вчера, 18:26

Ксения Собчак, которая выдвигается на пост главы России, поделилась о намерении образовать собственную политическую партию 15 марта. Название пока еще неизвестно.

Как сообщил член предвыборной кампании, это должна быть некая партия для общества России. По предварительной информации, Ксения сделает объявление об образовании собственной партии на собрании в Петербурге. Сообщается, что на встречу приглашены почти три тысячи человек.

Ранее стало известно о том, что Собчак выдвигается в президенты Российской Федерации от партии «Гражданская иницатива».


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