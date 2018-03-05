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«Калашников» запустит серийное производство нового пистолета Лебедева

Вчера, 18:23

Ижевский механический завод, входящий в группу «Калашников», вскоре запустит серийное производство пистолета Лебедева (ПЛ), который заменит пистолет Макарова у военнослужащих.

Александр Гвоздик, директор завода, на мероприятии, посвященном запуску инвестиционных проектов в рамках модернизации рассказал, что в ближайшем будущем организация планируют начать серийное производство пистолета Лебедева, и отметил, что для этого уже запущен новый проект по формированию производственного участка. Постепенный запуск специального оборудования на заводе даст возможность максимально снизить влияние человеческих ошибок на качестве продукта.

Разработка уже близится к завершающей стадии и вскоре начнутся приемочные испытания. Новая версия ПЛ оснащена планкой Пикатинни для крепления другого оборудования, индикатором наличия патрона, двусторонним расположением механизмов управления. Оружие использует патроны 9х19 мм Parabellum, с емкостью магазина на 14 единиц.

Данное оружие разработано для пополнения силовых структур России, где им заменят пистолет Макарова, а представлено оно впервые было на международном форуме «Армия-2015». Данное оружие отличает эргономика и баланс, которые полностью подстроены под биомеханику людей. Новейшие методы, которые использовались при его разработке, дают возможность совершать повторный выстрел довольно быстро.


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