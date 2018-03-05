Володин назвал главных врагов спорта и искусства

Вчера, 18:18

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин недоволен «Икаром». Он назвал главных врагов спорта и искусства и заявил, что политизация спорта может иметь крайне негативные последствия.

Такую негативную реакцию у Володина вызвал выбор режиссеров США, которые присудили "Оскар" фильму с источником WADA в "главной роли". Володин подчеркивает, что если такими темпами продолжать и дальше, то скоро от спорта останется только политика.

Вспомним, что на кадрах кинофильма Брайана Фогеля «Икар» Родченков обвинил Россию в использовании допинга. Кинолента награждена премией «Оскар» как документальный кинофильм. Фогель снял свою картину о гражданине России, чьи признания взяты за основной сюжет ленты. Григорий Родченков является бывшим руководителем антидопинговой исследовательской лаборатории Москвы. Лаборатория занималась изучением применения запрещенных средств в спорте РФ. Из-за разрешения комиссии, Россия смогла взять участие в соревнованиях зимой, но под олимпийским флагом.