VistaNews.ru


Володин назвал главных врагов спорта и искусства

Вчера, 18:18

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин недоволен «Икаром». Он назвал главных врагов спорта и искусства и заявил, что политизация спорта может иметь крайне негативные последствия.

Такую негативную реакцию у Володина вызвал выбор режиссеров США, которые присудили "Оскар" фильму с источником WADA в "главной роли". Володин подчеркивает, что если такими темпами продолжать и дальше, то скоро от спорта останется только политика.

Вспомним, что на кадрах кинофильма Брайана Фогеля «Икар» Родченков обвинил Россию в использовании допинга. Кинолента награждена премией «Оскар» как документальный кинофильм. Фогель снял свою картину о гражданине России, чьи признания взяты за основной сюжет ленты. Григорий Родченков является бывшим руководителем антидопинговой исследовательской лаборатории Москвы. Лаборатория занималась изучением применения запрещенных средств в спорте РФ. Из-за разрешения комиссии, Россия смогла взять участие в соревнованиях зимой, но под олимпийским флагом.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.