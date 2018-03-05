Военный эксперт: Запад не сможет противостоять российским «Искандерам»

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Военный эксперт, который знаменит своими антиамериканскими высказываниями, Алексей Леонков считает, что Запад не сможет противостоять российским «Искандерам». По его мнению, США со своими союзниками не смогли довести противоракетные системы Patriot до того уровня, который они желали.

Как уверяет Леонков, у «Искандера-М» аналогов нет. У них есть специальные системы, благодаря которым перехватчики их не смогут обнаружить. Он считает, что их испытание только усугубляет негативные эмоции Запада. Затем Леонков добавил, что Patriot не может бороться с «Искандером», а когда у США и НАТО появится оружие, которое может бороться, ему не известно. Хотя недавно в Вашингтоне рассказали, что осведомлены о всех российских военных разработках, которые создаются настолько долго, что в странах Запада успевают создать антиоружие ещё до момента выхода потенциальной угрозы.

Ранее сообщалось, что «Искандер-М» успешно прошёл испытания в Астраханской области на полигоне Капустин Яр. Тогда об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.