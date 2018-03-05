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Рябков: В США продолжат "разыгрывать карту" об угрозе из России

Сегодня, 16:17

Сергей Рябков заявил, что власти США продолжат «разыгрывать карту» об угрозе со стороны России, не ограничиваясь лишь киберпространством.

Сергей Рябков, заместитель руководителя МИД РФ, отметил, если в Вашингтоне имеются некие весомые основания для подозрений, а тем более неких обвинений в адрес Российской Федерации, то им необходимо для начала включиться в нормальный процесс со стороны исполнительных структур и выявить проблему. Но в США поступают не логично, придерживаясь совершенно другого подхода.

Рябков утверждает, что американское руководство по многим причинам, а также с целью «всунуть нос» в дела Москвы, предпочитает продолжать «накручивать тезис» о том, что российская сторона совершает киберпреступления и ведет враждебную деятельность.

Он считает, что в Вашингтоне будут продолжать подобную деятельность и по другим направлениям, а именно тем, которые стоят у них на повестке дня.


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