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Дональд Трамп объявил торговую мировую войну

Сегодня, 16:08

Действующий президент США Дональд Трамп на своём официальном Twitter-аккаунте объявил просто «мировую войну», которая носит торговый характер. Глава государства рассказал, что металлургические отрасли мертвы в США, но настало время серьёзных перемен.

Недавно Дональд Трамп у себя в Twitter написал, что Соединённые Штаты Америки проигрывают почти все торговые сделки. По словам президента, и друзья и враги государства много лет пользовались им в течение многих лет. По словам Трампа, американская металлургическая отрасль мертва. Поэтому сейчас пришло время для серьёзных перемен. Затем президент США извинился и добавил лозунг «Заделаем Америку великой снова!».


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