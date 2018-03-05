Герман Клименко: Россия готова к отключению от мирового Интернета

Сегодня, 15:32

Советник главы по вопросам развития Интернета Герман Клименко заявил о технической готовности России к отключению от мировой Сети.

Как заявляет Клименко, в случае объявления западными партнерами войны России, "схожей с крымской изоляцией", страна все равно будет "хорошо жить". Поясняется, что технологические сбои неизбежны и без последствий они не обойдутся. Клименко предполагает, что у кого-то может, к примеру, обнаружится хранение своих данных заграницей, несмотря на постановление о сохранности их здесь. Данный факт приведет к определенным трудностям.

Как известно, РФ занимает место в тройке стран с "полным Интернет-циклом". То есть имеет собственные социальные сети, поисковые системы и рекламу в Сети.