VistaNews.ru


Герман Клименко: Россия готова к отключению от мирового Интернета

Сегодня, 15:32

Советник главы по вопросам развития Интернета Герман Клименко заявил о технической готовности России к отключению от мировой Сети.

Как заявляет Клименко, в случае объявления западными партнерами войны России, "схожей с крымской изоляцией", страна все равно будет "хорошо жить". Поясняется, что технологические сбои неизбежны и без последствий они не обойдутся. Клименко предполагает, что у кого-то может, к примеру, обнаружится хранение своих данных заграницей, несмотря на постановление о сохранности их здесь. Данный факт приведет к определенным трудностям.
Как известно, РФ занимает место в тройке стран с "полным Интернет-циклом". То есть имеет собственные социальные сети, поисковые системы и рекламу в Сети.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.