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Настя «порно-Рыбка» после Таиланда спрячется в Минске

Сегодня, 15:23

Анастасия Вашукевич, известная как Настя «порно-Рыбка», после депортации с Таиланда намерена осесть в Минске. Лететь она будет транзитом через Москву.

Настя Рыбка и ее экс-возлюбленный Алекс Лесли будут депортированы из Таиланда за незаконной проведение секс-тренинга. Скандальная гражданка Белоруссии намерена отправиться в Минск транзитом через Москву. Конечная точка маршрута будет установлена по логистике полетов.

Настя «порно-Рыбка» стала известна миру с легкой подачи руки Алексея Навального. Тогда девушка рассказала всей стране, как она отдыхала с знаменитыми олигархами. Естественно, такой поворот событий стал не желаемым для многих известных и уважаемых личностей. Это заставило Настю искать убежища в Таиланде, но скандальный характер выдворил ее оттуда за считанные дни. В Москве Рыбка явно не намерена оставаться, а потому будет искать другое место для жизни.


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