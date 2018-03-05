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ЦИК: Павел Грудинин имеет 13 счетов и золото в банке Швейцарии

Сегодня, 15:04

Кандидат в лидеры России Павел Грудинин имеет 13 счетов и золото в банке Швейцарии. Об этом проинформировали в ЦИК, ссылаясь на запросы ФНС.

Сотрудники ФСН отправили запрос в уполномоченные органы Швейцарии, в результате стало известно, что Павел Грудинин имеет банковские счета и золото. Отмечается, что на 31 декабря 2017 года чиновник был обладателем 13 счетов в швейцарских финансовых учреждениях. Что касается золота, то 5,5 килограмма этого драгоценного металла хранится в «UBS Switzerland AG». По данным экспертов, общая стоимость веса составляет 230 тысяч долларов.

Представители Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подчеркнули, что сведения об иностранных счетах Павла Грудинина будут представлены на информационных плакатах этого кандидата. 


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