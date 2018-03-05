Удальцова отказалась быть доверенным лицом Грудинина

Сегодня, 15:02

Кандидат в президенты России от Коммунистической партии России Павел Грудинин продолжает оставаться в центре скандалов и теряет своих помощников. Сегодня Анастасия Удальцова отказалась быть доверенным лицом «левого бизнесмена». В свою очередь, Сергей Удальцов заявил, что аккаунт его жены взломали.

На странице Удальцовой в социальной сети появилось сообщение, что она не намерена комментировать свое решение и попросила представителей средств массовой информации не утруждать себя вопросами к ней. Ранее ее супруг Сергей Удальцов предпринял аналогичный демарш. Однако сейчас он заявил, что Анастасия никуда не уходит, а ее страницу взломали, написав фейковый пост.

Грудинин стал главным сюрпризом нынешней президентской кампании. Не являясь членом КПРФ, он, тем не менее, выдвигается этой крупной политической силой. Затем кандидат попадает в полосу скандалов в связи со своими счетами в зарубежных банках и не прозрачной предпринимательской деятельностью.