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Ксения Собчак сравнила Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером и намерена убрать могилу советского вождя с Красной площади. Кандидат в президенты РФ сослалась на приговор парламентской ассамблеи ОБСЕ в резолюции 2009 года.

По словам Ксении Собчак, Сталин и Гитлер являются близнецами и были навеки прокляты людьми. В результате кандидат в государственные лидеры намеревается перенести могилу советского вождя с Красной площади. Это рвение журналистки могут не поддержать многие россияне.

Ксения Собчак вспоминала события 1937-1938 годов, за этот период официально вынесли 700 тысяч смертных приговоров. Также было много смертей в лагерях от различных ран и болезней. Журналистка напомнила пользователям Сети о двух миллионах крестьян, которых репрессировали в ходе коллективизации, помимо того, были депортированы сто тысяч калмыков и двести тысяч крымских татар.