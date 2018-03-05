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Собчак покинула совещание в ЦИК по изменению формата предвыборных дебатов

Сегодня, 14:38

Собчак покинула помещение ЦИК, где было организовано совещание с участием кандидатов в президенты. Его целью была попытка договориться по изменению формата предвыборных дебатов.

Она тут же встретилась с журналистами. Собчак сообщила СМИ, что решила покинуть совещание, поскольку считает, что на нём было невозможно добиться конструктивной позиции.

Как сказала Собчак, изменения формата не произойдёт. То, как дебаты проводились с использованием радио и телевидения, не удовлетворяло целый ряд кандидатов. Совещание в ЦИК было проведено с целью согласования единой позиции.

В настоящее время в дебатах одновременно участвуют все кандидаты. Их не устраивает подобная практика. Владимир Путин в дебатах не участвует.

Собчак проинформировала, что кандидаты высказывали пожелания проводить дебаты «один на один», но глава ЦИК не пошла навстречу в этом вопросе.

Помимо Собчак, совещание досрочно покинул также Владимир Жириновский.


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