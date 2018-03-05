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В ЕС продлили санкции против Януковича и его окружения

Сегодня, 13:27

Из Брюсселя сообщили, что Европейский союз продлил еще как минимум на один год санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 12 человек из его окружения, включая членов семьи. Обвинение остается прежним и состоит в нецелевом расходовании средств государства.

Члены Европейского союза ожидаемо проголосовали за продление санкций Януковичу, исключив из прежнего списка лишь предпринимателя Сергея Клюева и бывшего министра юстиции Елену Лукаш. По мнению независимых экспертов, на решение Брюсселя в первую очередь влияет местонахождение бывшего президента. Если бы он находился не в России, а в любой другой стране, отношение к нему было бы более мягким.

Тем временем суд над Януковичем, который происходит на Украине, лишний раз подтверждает, что четыре года назад в стране произошел вооруженный переворот. Президент был отстранен от должности неправомерно. В настоящее время в Сети появилось обращение Януковича к России с призывом помочь в решении вооруженного конфликта.


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