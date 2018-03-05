VistaNews.ru


Песков обвинил США в любви вмешиваться в дела других государств

Сегодня, 13:23

Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента РФ, в своём интервью обвинил США в «любви» вмешиваться во внутренние дела и процессы других государств. По мнению высокопоставленного чиновника, это не является секретом для всех.

Песков заявил, что якобы США имеет «богатую» традицию вмешательства в дела и внутренние процессы других стран. По его словам, РФ это также коснулось. Песков добавляет, что это не секрет для всех, весь якобы в Вашингтоне об этом заявляли не один раз.

Подобные заявление делал ранее и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также считает, что Соединённые Штаты Америки вмешиваются в российские внутренние дела. Рябков полагает, что именно Вашингтон делает это больше всего.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.