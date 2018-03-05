Песков обвинил США в любви вмешиваться в дела других государств

Сегодня, 13:23

Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента РФ, в своём интервью обвинил США в «любви» вмешиваться во внутренние дела и процессы других государств. По мнению высокопоставленного чиновника, это не является секретом для всех.

Песков заявил, что якобы США имеет «богатую» традицию вмешательства в дела и внутренние процессы других стран. По его словам, РФ это также коснулось. Песков добавляет, что это не секрет для всех, весь якобы в Вашингтоне об этом заявляли не один раз.

Подобные заявление делал ранее и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также считает, что Соединённые Штаты Америки вмешиваются в российские внутренние дела. Рябков полагает, что именно Вашингтон делает это больше всего.