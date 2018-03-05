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Атомный авианосец США впервые за 40 лет вошел в порт Вьетнама

Сегодня, 12:52

В порт вьетнамского города Дананг впервые за 43 года после окончания кровопролитной войны зашли корабли ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Как отмечает американская сторона, визит носит дружеский характер.

Бесславно закончившаяся 43 года назад агрессия США против маленького и разрушенного гражданской войной Вьетнама осталась на страницах истории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп осенью прошлого года лидеру Вьетнама Чан Дай Куангу во время саммита в Дананге. Тогда же была оговорена программа будущего визита кораблей американских ВМС.

Сегодня на рейде в Дананге кроме атомного авианосца встали на якоря ракетный эсминец Wayne E. Meyer и крейсер Lake Champlain. Общая численность моряков составляет более 6000. Предполагается, что за четыре дня дружеского визита военнослужащие посетят расположение Вьетнамской народной армии, примут участие в различных спортивных соревнованиях. Также предусмотрена культурная программа.


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