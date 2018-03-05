Пушков: Возвращение Берлускони наладит отношения России и ЕС

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Сенатор Алексей Пушков сообщил, что возвращение Берлускони на пост чиновника поможет наладить отношения России с Евросоюзом.

Пушков, комментируя результаты голосования на выборах в парламент Италии отметил, что "политическое возрождение" Берлускони может повлиять на нормализацию отношений ЕС и РФ.

Как известно, на сегодняшний день в Италии на выборах стала лидером команда экс-премьера Сильвио Берлускони. За счет этого коалиция может занять 245 мест в парламенте.

В своем Twitter Пушков считает, что в случае возглавления правительства Берлускони, в ЕС усиленно начнут работать сторонники положительных отношений с российским государством.