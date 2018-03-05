МИД РФ обвиняет США во «вмешательстве во внутренние дела России»

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сделал заявление, что якобы США вмешиваются во внутренние дела РФ. ОН также добавил, именно Вашингтон занимается этим больше всех.

Рябков рассказал о работе своего ведомства во время заседания временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в дела России. Замминистра сказал, что работники МИДа стали собирать информацию на системной основе.

Заявления стали звучать от российских чиновников и политиков после того, как в 2016 году в США установили факт вмешательства РФ в президентские выборы. Расследование и выявление всех причастных лиц продолжается и в наше время. В Москве все доказательства конечно же отвергают и выступают с похожими ответными заявлениями.