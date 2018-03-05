Французский политолог нашел сходство между Путиным и де Голлем

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Французский политолог Иван Бло проанализировал выступление Владимира Путина перед федеральным собранием РФ. Специалист пришел к выводу, что президент России похож на Шарля де Голля.

За выступлением Владимира Путина перед депутатами Федерального собрания России следил весь мир. Впоследствии политологи провели детальный анализ сказанного и спрогнозировали возможные резонанс, который будут иметь в мире сделанные заявления.

Так, известный французский политолог Иван Бло нашел сходство между президентом России и Франции Шарлем де Голлем. В первую очередь, из-за того, что оба политических деятеля на своем посту приложили много усилий для восстановления потенциала страны. Во вторых, Путина и де Голля обвиняли в агрессивных действиях по отношению к другим странам, хотя каждый из них беспокоился только о безопасности своей страны и ее граждан.

Специалист заметил, что выступление российского лидера должно стать отрезвить противников РФ. Особенно США, которые постоянно призывают мировое сообщество ужесточить санкции против России. Также Москва постоянно призывает Вашингтон вернуться к договору от 2002 года о противоракетной обороне. Напомним, что США уже давно начали процесс размещения своих ПВО в Европе.