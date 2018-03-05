Путин утвердил награду знак отличия «За наставничество»

Сегодня, 12:07

Президент РФ Пути недавно подписал указ о создании новой награды - знак отличия «За наставничество». Текст данного документа был опубликован на официальном сайте правовой информации. Как сообщается, новый знак нужно носить на правой стороне груди.

Согласно опубликованному документу, знак «За наставничество» будет вручаться тем людям, которые служат отличным примером для молодёжи и являются высококвалифицированными сотрудниками сельского хозяйства, транспорта, инженерии, промышленностей, госслужащими, учителями, врачами, работниками культурной сферы и деятели искусства. Такие граждане должны отличаться на протяжении пяти лет.

Внешне знак «За наставничество» серебряный с позолотой. Его диаметр – 32 миллиметра с выпуклыми бортиками с обеих сторон. На внешней стороне награды изображён горизонт и восходящее солнце. А на фоне лучей находятся атом, книги, циркуль, лира и шестерёнки. Также по окружности запечатлён золотистый венок из колосьев пшеницы.

Сделать новый знак предложил ещё 14 февраля Николай Изосимов, который является командиром учебного лётного отряда «Аэрофлота». Он рассказал Путину о знаке во время встречи с ним.