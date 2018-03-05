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Порошенко желает «заякорить» в Конституции вступление Украины в ЕС и НАТО

Сегодня, 11:54

Порошенко высказался о своем желании «заякорить» обязательное (в будущем) вступление Украины в состав ЕС и НАТО. Это он предполагает сделать путём внесения изменений в украинскую Конституцию.

 Сообщение об этом Порошенко оставил в своём аккаунте в Twitter. Он проинформировал, что вместе с командой уже приступил к обсуждению этого вопроса.

С его слов, подобные устремления украинцев подтверждены некими социологическими исследования.

Украинский президент сообщил, что, согласно их данным, в НАТО и ЕС стремится большинство граждан страны, поддерживающих европейскую интеграцию.

Помимо того, Порошенко назвал эти желания украинце в качестве консолидирующих для всего населения страны.

Ранее представительница президента в Раде уже заявляла, что вопрос об упоминании в Конституции евроатлантических намерений Украины находится в стадии обсуждения.

Политологи очень скептически относятся к реальности подобных намерений, даже если они будут отражены в главном документе Украины. Они полагают, если это и состоится, то не ранее, чем через 100 или 150 лет.


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