Путин отказался выдать США россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы

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Глава РФ Владимир Путин сказал, что не будет экстрадировать Вашингтону соотечественников, которых Штаты обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. Путин также заявил, что россияне не были представителями Кремля.

Стоит отметить, что Владимир Владимирович заверил, что обвиняемые не будут выданы Соединенным Штатам ни при каких обстоятельствах.

Владимир Путин также сообщил, что не владеет полной информацией о причине обвинения россиян. Политик попросил выдать все материалы дела и направить официальное требование генпрокурору РФ.

Следует напомнить, что США расследуют «вмешательство РФ» и обвиняют 3 российские компании и 13 соотечественников.