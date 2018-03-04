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Многофункциональный истребитель Су-30СМ принят на вооружение России

Вчера, 23:57

Президент РФ дал распоряжение о введении на вооружение многофункционального истребителя Су-30СМ. Информация была опубликована в корпоративной газете «Вымпел» имени И.И. Торопова. Правда, на сайте Кремля подобных сведений не указывается.

Самолеты снабжены изделиями 170-1 и конструкциями выброса пассивных помех. Истребитель является ловким в выполнении сложных маневров высшего пилотажа.

Модель разработана на основе самолета Су-30МКИ. Первоначальный полет истребителей Су-30СМ был проведен в 2012 году. Они же вошли в состав авиагруппировки в Сирии.

Подобные самолеты стоят на вооружении в десяти других странах мира. Стоимость подобного судна превышает 50 миллионов долларов.

Известно также, что Россия совершит поставку истребителей Су-30СМ в Беларусь в 2019 году. Всего в партии будет четыре самолета.

Двухместный истребитель Су-30СМ обладает рядом сверхманевренных характеристик. Самолет представлен для завоевания господства в воздухе. Некоторые из технических особенностей до сих пор хранятся в тайне.


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