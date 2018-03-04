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В Брянске глава города рассказал, что более всего волнует горожан

Вчера, 22:41

В Брянске глава города, которым является Николай Хлиманков поведал, что более всего волнует горожан. Сообщение он оставил в соцсети, где зарегистрировался совсем недавно.

С его слов, для того, чтобы выяснить насущные потребности горожан он недавно провёл встречу с ними. Особенных открытий, как проинформировал Хлиманков, при этом не произошло.

Наибольший интерес жителей Брянска вызвало состояние дорог, работа, которую в городе осуществляет общественных транспорт, и дворы, которые они считают неблагоустроенными.

Также повышенным интересом пользовались вопросы с бездомными животными, неухоженность городских тротуаров, проблемы ЖКХ и проблем, которые вызывает торговля алкогольной продукцией.

Помимо того люди, проживающие в Белых Берегоях, ожидают появления детской поликлиники и ремонта дороги, соединяющей этот посёлок и трассу «Украина».

Также с нетерпением ожидается ремонт дороги, соединяющей Володарский и Фокинский районы.

Глава города сообщил о том, что знает о наличии проблема. О сроках их решения он не сообщил, но местные жители считают, что «камень уже сдвинулся».


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