В Брянске глава города рассказал, что более всего волнует горожан

В Брянске глава города, которым является Николай Хлиманков поведал, что более всего волнует горожан. Сообщение он оставил в соцсети, где зарегистрировался совсем недавно.
С его слов, для того, чтобы выяснить насущные потребности горожан он недавно провёл встречу с ними. Особенных открытий, как проинформировал Хлиманков, при этом не произошло.
Наибольший интерес жителей Брянска вызвало состояние дорог, работа, которую в городе осуществляет общественных транспорт, и дворы, которые они считают неблагоустроенными.
Также повышенным интересом пользовались вопросы с бездомными животными, неухоженность городских тротуаров, проблемы ЖКХ и проблем, которые вызывает торговля алкогольной продукцией.
Помимо того люди, проживающие в Белых Берегоях, ожидают появления детской поликлиники и ремонта дороги, соединяющей этот посёлок и трассу «Украина».
Также с нетерпением ожидается ремонт дороги, соединяющей Володарский и Фокинский районы.
Глава города сообщил о том, что знает о наличии проблема. О сроках их решения он не сообщил, но местные жители считают, что «камень уже сдвинулся».