Трам и Мэй призывают Россию повлиять на ситуацию в Сирии

Вчера, 21:44

Как сообщили пресс-службы в воскресенье, 4 марта состоялся телефонный разговор между лидером Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В следствии разговора, Трамп и Мэй пришли к выводу, что нужно призвать Россию принять меры для решения конфликта в Сирии.

В телефонном режиме политики обговорили ситуацию на востоке, а также происходящее на Восточной Гуте. Как оказалось, Трамп и Мэй сошлись на одном и том же. Оба считают, что Россия и иные государства, имеющие рычаги влияние на Дамаск, должны приложить все усилия для устранения конфликтной ситуации в пригороде столицы. Напомним, что 27 февраля Россия реализовывала в Дамаске гуманитарный коридор с целью обеспечения безопасного прохода местных жителей и эвакуации потерпевших. Однако, с того времени боевики заблокировали все возможные выходы из территории конфликта. В следствии решения покинуть анклав, боевики угрожают уничтожением горожан.