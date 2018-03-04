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Дочь научрука заявляет, что диссертацию Путину писал ее отец

Вчера, 21:33

Дочь ректора Горного университета в Петербурге Ольга Литвиненко заявляет, что ее отец лично написал научную диссертацию Владимира Путина. Владимир Литвиненко фигурировал научным руководителем Путина и в 90-е занимался собственным бизнесом по оформлению диссертаций.

Известно, что именно нынешний президент России помог Литвиненко занять должность ректора. В благодарность тот написал для Путина бесплатную диссертацию.

После занятия должности ректора Владимиром Литвиненко в университете начали продавать готовые диссертации за немалые деньги. Говорится, что степень кандидата наук стоила около 30 тысяч евро, а доктора – около 50 тысяч евро.

Дочь ректора вспоминает, что события происходили на ее глазах. Отец тогда привез ксерокс на дачу, при помощи которого копировал необходимые фрагменты из книг других авторов. Он вклеивал нужные абзацы на формат А4 и дописывал собственные комментарии.

На данный момент независимо проверить достоверность озвученных слов невозможно. Никто не знает, каким образом писалась диссертация Владимира Путина. Известно, что ранее подобный вопрос уже поднимался, и в документе действительно были найдены совпадения с другими авторами.

Политолог Станислав Белковский высказал мнение, что уже давно известно о наличии плагиата в диссертации Путина. Никакого резонанса данный факт не вызовет. Официально информация не подтверждена. 


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АЛена
Вчера, 22:00

Ничто нас в жизни не сможет вышибить из седла! Владимир Владимирович и все таки я Вам верю !

Айдар Вайдар
Вчера, 22:33

подлец нечестын человек уходи по хорошему и н етронем тебя путин даи на мсобчак чтоыб россия жила  в мире теб что та ккоран давиат что мира на слишаешь что натсолкто огнилои тчоли уже будь человеком 

 

даи на ммирную жизнь совбодынбу и успешную 

 

и росисю нам американскую

 

и за собчак уступи собчак место свое похорошему

 

за собчак 

 

собчак

 

собчак

 

Ольга
Вчера, 22:38

Зато правление Путина -далеко не плагиат! Этого более чем достаточно, чтоб простить какую-то диссертацию. Как говорится, не боги горшки обжигают...

Евгений
Вчера, 22:41

Ничего удивительного. Ну, какой из Путина ученый?!

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