Исламисты помешали переправить гумконвой в Восточную Гуту

Вчера, 21:13

ООН приостанавливает отправку гумконвоя в Восточную Гуту. Переправлению помощи мешают боевики.

В МИД Сирии сообщают, что власти арабской республики пытались отправить в Восточную Гуту более четырех десятков грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, но процедуре помешали радикальные исламисты, которые принялись стрелять по ехавшим машинам. Сирийские дипломаты заявили, что Дамаск намеревается отправить очередную гуманитарную помощь в пункт Ар-Рукбан, который находится на рубежах с Иорданией. В этом случае МИД желает, дабы ООН предоставила гарантии доставки тем, кому она предназначается.

До этого в ООН отметили, что пока останавливается отправка гумконвоя в Восточную Гуту, но груз переправят при нормальных условиях. Первая попытка потерпела крах.