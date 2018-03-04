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Собчак требует уволить помощника главы Мосгордумы за нападение

Вчера, 20:59

Российская ведущая Ксения Собчак требует от руководителя Мосгордумы извиниться перед ней и сократить напавшего на нее Алана Дзуцева. Об этом пишут отечественные СМИ.

Ранее пресса передавала, что Дзуцев может являться помощником главы думы Алексея Шапошникова. В секретариате ведомства сообщают, что молодого парня нельзя назвать официальным помощником руководителя думы. Сегодня СМИ писали, что Дзуцев ударил ее и облил жидкостью, выкрикивая в это время следующую фразу: «За Жириновского».

Ранее Собчак заявила в соцсети о нападении на нее со стороны «неизведанного ей гражданина». По ее словам, в итоге инцидента она получила ушиб головы и ноги после того, как она упала, когда ее облили водой.


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