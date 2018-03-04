На "Оскаре" проведут акцию против свободного приобретения оружия в США

Вчера, 20:17

На 90-й церемонии вручения премии «Оскар» пройдет акция, призванная привлечь внимание властей к проблеме свободного ношения и приобретения огнестрельного оружия в США.

Сегодня на церемонии "Оскар 2018" голливудские звезды примут участие в акции, призывающей ужесточить контроль за холодным оружием в США. Известно, что некоторые актеры придут на ковровую дорожку, нацепив специальные оранжевые значки в виде флага США, разработанные некоммерческой организацией Everytown for Gun Safety, выступающей за усиление контроля за оборотом оружия. Данные значки можно свободно приобрести на официальном сайте организации, заплатив 15 долларов за 3 единицы.

Поводом для подобной акции стало ЧП, произошедшее в конце февраля в школе Флориды. В результате нападения 19-летнего подростка на учреждение образования были застрелены из автоматической винтовки 17 человек, среди которых были дети. Данная трагедия стала одной из самых крупных в США по числу жертв. После нее во всех частях страны начали организовывать акции протеста, призывающие отменить свободную продажу оружия.

Церемония награждения премии «Оскар» пройдет сегодня в ночь с 4 на 5 марта, начало в 2:30 по МСК.