Вчера, 20:14

Патриарх Кирилл считает, что Россия сыграла важную роль в освобождении Болгарии от османского ига. На днях на торжественном параде Национального праздника в Болгарии глава государства Румен Радеев поблагодарил не единую русскую армию, а народы, входившие в ёё состав.

Такое понимание победы уже стало уже традицией. Патриарх Кирилл выступил на завершающей встрече с болгарским лидером и сообщил: "В памяти всегда останется героическая борьба русских и болгар. Это особенная страница в истории наших стран. Хочу напомнить, в результате Крымской войны Россия была в сложном положении. Она попросту заступилась за православных Ближнего востока и святые территории. Хочу ещё раз сказать, что Болгарию освободила именно Россия!"