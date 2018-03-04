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Патриарх Кирилл подчёркивает роль России в освобождении Болгарии

Вчера, 20:14

Патриарх Кирилл считает, что Россия сыграла важную роль в освобождении Болгарии от османского ига. На днях на торжественном параде Национального праздника в Болгарии глава государства Румен Радеев поблагодарил не единую русскую армию, а народы, входившие в ёё состав.

Такое понимание победы уже стало уже традицией. Патриарх Кирилл выступил на завершающей встрече с болгарским лидером и сообщил: "В памяти всегда останется героическая борьба русских и болгар. Это особенная страница в истории наших стран. Хочу напомнить, в результате Крымской войны Россия была в сложном положении. Она попросту заступилась за православных Ближнего востока и святые территории. Хочу ещё раз сказать, что Болгарию освободила именно Россия!"


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