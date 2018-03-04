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Авиаразведка ВВС США изучила российские границы

Вчера, 18:43

Два самолёта и один дрон ВВС США в воскресенье днём приблизились к границам России. Внимание американской военной разведки было сосредоточено на западных и северных рубежах страны.

Как показывают сервисы по отслеживанию движения авиационной техники, утром 4 марта с авиабазы в Великобритании взлетел самолёт-разведчик RC-135W, который пролетел вдоль Ленинградской, Псковской областей и Калининградской областей. В то же время борт 3A Sentry AWACS был замечен в небе над Норвегией у росийских границ на севере. Помимо прочего, в небе над Донбассом сегодня днём кружил дрон RQ-4B, который изучал приграничные территории Воронежской, Белгородской и Ростовской областей.

Ранее в Минтрансе РФ предложили сбивать беспилотники, которые нарушают воздушное пространство России. Причиной подобных мер называются участившиеся случаи незаконного проникновения на территорию страны.


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