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В Украине СМИ выдали школьницу из Воронежа за жертву изнасилования

Вчера, 18:19

Целый ряд украинских изданий сообщили об изнасиловании сепаратистами в Донбассе 14-летней школьницы, однако сопроводили новость фотографией российской школьницы. По словам родителей девочки, после данного случая её друзья и знакомые постоянно спрашивают, действительно ли она стала жертвой преступления, а в друзья начали добавляться подозрительные лица.

Мать подростка недоумевает, как СМИ могли опубликовать непроверенную новость. Исходную информацию масс-медиа взяли с одного из пабликов Енакиево Донецкой области. Там от имени местной жительницы был размещён пост, в котором говорилось, что пьяные военные самопровозглашённой ДНР на 23 февраля якобы надругались над её дочерью. К записи была прикреплена фотография школьницы из Воронежа. Именно её и растиражировала позднее украинская пресса. Теперь родители школьницы не знают, как избавить ребёнка от излишнего внимания и навязчивых новых «друзей».

Ранее мы писали, что власти Украины принялись зачищать информпространство страны от неугодных СМИ.


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