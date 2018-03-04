"Её никто не толкал": Собчак преувеличила с историей

Вчера, 18:25

В сети появилась информация, что неизвестный толкнул кандидата в президенты Ксению Собчак и облил ее неизвестной жидкостью. Исходя из полученного видео, заявление было преувеличением, теледиву никто не толкал.

Мужчина поджидал Ксению в Петровском дворце. Как только она вошла в здание, неизвестный подошел ней и выплеснул содержимое сосуда. Из сопровождающих это действие слов становится понятно, что произошедшее стало местью за Жириновского. После этого мужчина убегает, даже не затронув телеведущую.

Ранее Собчак заявила, что произошло покушение на ее жизнь. И все это месть людей Жириновского. Девушка весьма обеспокоена своей безопасностью.

Реакции Жириновского или его людей пока не последовало.