VistaNews.ru


"Её никто не толкал": Собчак преувеличила с историей

Вчера, 18:25

В сети появилась информация, что неизвестный толкнул кандидата в президенты Ксению Собчак и облил ее неизвестной жидкостью. Исходя из полученного видео, заявление было преувеличением, теледиву никто не толкал.

Мужчина поджидал Ксению в Петровском дворце. Как только она вошла в здание, неизвестный подошел ней и выплеснул содержимое сосуда. Из сопровождающих это действие слов становится понятно, что произошедшее стало местью за Жириновского. После этого мужчина убегает, даже не затронув телеведущую.

Ранее Собчак заявила, что произошло покушение на ее жизнь. И все это месть людей Жириновского. Девушка весьма обеспокоена своей безопасностью.

Реакции Жириновского или его людей пока не последовало.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.