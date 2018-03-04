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Поклонская предлагает запретить въезд в Россию участникам АТО

Вчера, 18:06

Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выступила с законодательной инициативой запрета на въезд в Россию лицам, принимавшим участие в конфликте в Донбассе на стороне Украины в рамках объявленной Киевом антитеррористической операции (АТО). Парламентарий считает, что указанные граждане замешаны в преступлениях против мирного населения.

В одном из последних интервью Поклонская отметила, что российские спецслужбы наверняка ведут учёт лиц, оказывающих содействие украинским властям в подавлении протестов на Востоке Украины. На основании этих списков, уверена депутат, необходимо запрещать въезд на территорию РФ. При этом политик также обратила внимание на то, что подобная процедура требует законодательного регулирования.

Ранее мы писали, что с начала 2018 года сотрудники Госпогранслужбы Украины не пустили в страну почти 400 россиян. Также с нового года в ведомстве начали осуществлять биометрический контроль иностранцев, пересекающих границу.


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