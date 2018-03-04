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Порошенко предпочитает не слушать «каркающих о безвизе»

Сегодня, 15:55

Президент Украины прокомментировал последние политические изменения в стране. Петр Порошенко призвал не слушать «каркающих о приостановлении безвиза» людях. После старта упрощенного въезда в ЕС 500 тыс. украинцев посетили страны зарубежья.

Порошенко назвал ситуацию с получением Украиной безвизового режима прогнозированной и ожидаемой. Хозяин Банковой назвал количество украинцев, которые испытали упрощенный режим поездок в страны Европейского союза. Порошенко оговорил численность в 500 тыс. человек. Также президент Украины подчеркнул, что не является правильным брать во внимание мнение «каркающих о приостановлении безвиза» людей.

Подобных прогнозистов Порошенко не считает специалистами в данном вопросе. Некоторые граждане страны не разделяют позитивного настроя президента, поскольку ситуация внутри страны не дает людям возможности путешествовать по такому, важному для Порошенко безвизу.


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