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В Петербурге активистов Собчак задержали за надпись «Против Путина»

Сегодня, 15:25

Волонтёры из штаба Ксении Собчак были задержаны полицией минувшей ночью в Санкт-Петербурге. Молодые люди привлекли внимание правоохранителей тем, что оставили на льду замёрзшей Фонтанки надпись «Против Путина».

Активисты пояснили, что сотрудники полиции, несмотря на поздний час, прибыли на место событий уже через пять минут. Стражи порядка сразу же надели на молодых людей наручники и увезли в отделение полиции. Там их продержали несколько часов, раздумывая о том, как квалифицировать их деяния, но так и не решились начинать административное или уголовное производство. Задержанных отпустили под обязательство о явке. Между тем, надпись «Против Путина», по словам волонтёров, стёрли уже через пятнадцать минут.

Ранее мы писали, что внимание жителей Новосибирска привлёк сугроб неубранного снега, на котором была размещена надпись «Навальный». Несмотря на задумку авторов, уборкой осадков так никто и не занялся.


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