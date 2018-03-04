Трамп: Работа Белого дома напоминает хорошо отлаженную машину

Сегодня, 15:06

Дональд Трамп дал комментарии на вопрос о том, почему среди сотрудников Белого дома перестановки происходят так часто. Он сообщил об удовлетворённости работой своего аппарата, которая сейчас напоминает ему хорошо отлаженную машину.

Такое заявление он сделал при проведении ужина, посвящённого 133-летию с момента основания клуба журналистов The Gridiron. Трамп проинформировал об ещё одной «спокойной неделе» в Белом доме, который наконец-то стал работать, как машина.

Одновременно с этим президент США проинформировал, что является сторонником хаоса и постоянной текучки кадров. Он считает их хорошими явлениями.

Последним из громких увольнений стал уход из Белого дома на этой неделе Хоуп Хикс. Она работала в администрации Трампа директором по коммуникациям.

Ряд политологов считает, что это не последняя громкая отставка. Следующим может оказаться нынешний советник президента по нацбезопасности.