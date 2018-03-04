VistaNews.ru


Трамп: Работа Белого дома напоминает хорошо отлаженную машину

Сегодня, 15:06

Дональд Трамп дал комментарии на вопрос о том, почему среди сотрудников Белого дома перестановки происходят так часто. Он сообщил об удовлетворённости работой своего аппарата, которая сейчас напоминает ему хорошо отлаженную машину.

Такое заявление он сделал при проведении ужина, посвящённого 133-летию с момента основания клуба журналистов The Gridiron. Трамп проинформировал об ещё одной «спокойной неделе» в Белом доме, который наконец-то стал работать, как машина.

Одновременно с этим президент США проинформировал, что является сторонником хаоса и постоянной текучки кадров. Он считает их хорошими явлениями.

Последним из громких увольнений стал уход из Белого дома на этой неделе Хоуп Хикс. Она работала в администрации Трампа директором по коммуникациям.

Ряд политологов считает, что это не последняя громкая отставка. Следующим может оказаться нынешний советник президента по нацбезопасности.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.