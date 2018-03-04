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МВД Украины: Ставить митингующих на колени не является унижением

Сегодня, 14:28

В МВД Украины прокомментировали «вопли» об унижении участников палаточного городка, размещённого рядом с Радой. По мнению представителя данного ведомства, то, что митингующих ставили на колени, унижением их достоинства не является.

Сообщение об этом в своём аккаунте в Facebook разместил Артём Шевченко, являющийся спикером украинского МВД. Как сообщил чиновник, то, что задержанные некоторое время до того, как их посадят в транспорт, проводят на коленях, является нормальной практикой.

Такой комментарий последовал после возмущения многих украинцев тем, как разгонялся палаточный городок перед Радой, в котором находились митингующие против действий правительства Украины.

Шевченко считает, что Украина воспроизводит опыт большинства стран. Подобное положение задержанного, с его слов, не позволяет ожидать внезапного нападения на правоохранителей.

Вообще-то, сообщил он, их нужно было держать в лежачем положении лицом вниз. Однако, учитывая снежную и морозную погоду, с ними поступили намного «гуманнее».

Пользователи, возмущённые ответом чиновника, предложили ему на себе испробовать «нормальную практику» и провести некоторое время на снегу, стоя на коленях.


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