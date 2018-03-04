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Войска Эрдогана за сутки ликвидировали в Сирии ещё 178 «террористов»

Сегодня, 14:08

Войска Эрдогана продолжают проведение в Сирии «Оливковой ветви». Турецким военным ведомством сообщено, что за истекшие сутки удалось ликвидировать ещё 178 «террористов».

Военная операция турецких войск проводится в северно-западной части Сирии без согласования с законным правительством страны. В ходе её проведения, согласно данным Генштаба Турции, уже уничтожено 2812 террористов.

К таковым подчинённые Эрдогану войска относят не только террористов из ИГ*(запрещена в РФ), но и участников курдских военизированных формирований.

Согласно информации турецкого военного ведомства, потери военнослужащих их армии с момента начала «Оливковой ветви» составили 21 человек.

В Африне, где проводится операция, население в данное время составляет до 1,5 миллионов человек. В основном это курды. В то же время в этом районе находится и множество беженцев.

Накануне Эрдоган пообещал 6-летней турецкой кадетке пышные похороны. Правда, для этого она должна сначала умереть за Турцию.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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