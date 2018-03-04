Путин представил новые ракеты, которых назвали "стая возможных Чернобылей"

Сегодня, 14:00

Путин объявил о представлении новых ракет. Их назвали "Стая возможных Чернобылей". Мощное крылатое орудие, содержащее в себе ядерную силовую установку, не несёт собой никакой пользы с точки зрения военной тактики и является потенциально опасным даже больше для тех, кто его эксплуатирует, чем для врага.

"Много экспертов по справедливости выносят утверждения о невозможности заключить в ракету ядерный реактор, так как попросту нет таких маленьких, а если бы это и было возможно, то получилась бы стая потенциальных Чернобылей. Хотя и так ясно, что там нет никакого реактора. Это так называемая атомная батарея или радиоизотопный источник. Энергия в нём появляется посредством распада ядра, но без цепной реакции", - предполагает военный обозреватель Павел Фельгенгуауэр.