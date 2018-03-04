В России создадут колесный танк на базе БТР «Бумеранг»

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Новый колёсный танк для российской армии создадут отечественные специалисты. Базой для разработки послужит платформа, используемая в семействе бронетранспортёров «Бумеранг».

Как сообщил в интервью глава ООО «ВПК» Александр Красовицкий, новый образец военной техники станет поистине прорывом инженерной мысли. По его словам, дискуссию на эту тему можно будет вести уже в ближайшее время. Очевидно, что работы по созданию опытного образца боевой машины уже ведутся, хотя подробности по-прежнему держатся в секрете. БТР «Бумеранг» впервые показали на параде Победы 9 мая 2015 года.

Ранее в США назвали новый российский броневик «Соратник» недостаточно эффективным. По мнению американских экспертов, указанная техника уступает в значительной степени многим мировым аналогам.