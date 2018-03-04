VistaNews.ru


В России создадут колесный танк на базе БТР «Бумеранг»

Сегодня, 13:50

Новый колёсный танк для российской армии создадут отечественные специалисты. Базой для разработки послужит платформа, используемая в семействе бронетранспортёров «Бумеранг».

Как сообщил в интервью глава ООО «ВПК» Александр Красовицкий, новый образец военной техники станет поистине прорывом инженерной мысли. По его словам, дискуссию на эту тему можно будет вести уже в ближайшее время. Очевидно, что работы по созданию опытного образца боевой машины уже ведутся, хотя подробности по-прежнему держатся в секрете. БТР «Бумеранг» впервые показали на параде Победы 9 мая 2015 года.

Ранее в США назвали новый российский броневик «Соратник» недостаточно эффективным. По мнению американских экспертов, указанная техника уступает в значительной степени многим мировым аналогам.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.