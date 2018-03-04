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В ДНР и ЛНР объявили о начале с 5 марта абсолютного бессрочного перемирия

Сегодня, 13:46

Руководство самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР объявило о начале абсолютного бессрочного перемирия. Действовать оно начнёт с 5 марта.

Как сообщил замглавы «оперативного командования» ДНР Эдуард Басурин, в республике поддержали принятые договорённости Трёхсторонней контактной группы в Минске о введении абсолютного перемирия. Соответствующий приказ, по его словам, уже издан и доведён «до каждого военнослужащего». Нарушители перемирия, как утверждает чиновник, будут привлечены к ответственности. В ЛНР выступили с аналогичным заявлением и заверили в приверженности минским соглашениям.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ подтянули к линии разграничения запрещённое Минскими соглашениями оружие. Речь идёт о крупнокалиберных артиллерийских орудиях.


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