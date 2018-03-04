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Грудинин поведал о дружественных отношениях с хозяином "Крокуса"

Сегодня, 13:00

Кандидат на роль президента и директор "Совхоза Ленина" Павел Грудинин во время интервью поведал о совместных работах с главой российского холдинга "Крокус" Арасом Агаларовым.

"Я помню, как пошёл к нему на 50-летие на день его рождения. После один из менеджеров высшего звена "Крокуса" был на свадьбе моего сына", - сообщил Грудинин.

Как он заявил, обе компании вместе занялись ремонтом муниципальной школы, вложили в её техническое переоборудование больше 40 миллионов рублей. Далее они построили стадион, где внедрили искусственный газон около учебного учреждения. Предприятие Грудинина передало в уставный капитал участок в 14 Га. Взамен "Крокус" отдал часть компании "Совхозу" в размере десятой её части. Позже там был построен ТЦ под названием "Вегас".


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