Трамп объяснил, почему не боится импичмента

Сегодня, 12:40

Действующий президент США Дональд Трамп рассказал о том, почему процедура импичмента к нему применена быть не может. Политик уверен, что в данный момент никто не может законно отстранить его от должности.

Во время своей речи на ужине в честь 133-й годовщины со дня основания журналистского клуба «Гридирон», глава Белого дома высказался о вероятности объявления ему импичмента. Президент напомнил, что запустить указанную процедуру можно, согласно американской конституции, лишь в случае, если глава государства совершил преступление. В его случае такового факта нет, а потому сама возможность отстранения его от должности в указанный способ невозможна.

Ранее мы писали, что Конгресс США обвинил Трампа в желании править пожизненно. Конгрессмен Ро Ханна заявил, что глава Белого дома не думает покидать свой пост.