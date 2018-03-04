СМИ: На засекреченном полигоне США обучает военных Украины

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В Швейцарии издание Le Temps распространило информацию, что на секретном Яворовском полигоне в Украине военные из США обучают солдат ВСУ.

По информации от швейцарского издания Le Temps известно, что в 2015 году бывший советский полигон Яворов, который является одним из наиболее засекреченных площадок в стране, расположенный в западной части Украины, во Львовской области, сейчас преобразован в место, где военные из США проводят обучение солдат и офицеров из Военных сил Украины.

Целью данного обучения является повышение навыков военных ВСУ, которые будут в дальнейшем скорее приспосабливаться к стандартам НАТО, и научатся воевать лучше. Отмечается, для обучения приезжают и представители из иных стран, включая Канаду, Великобританию, и Литву. Так, за прошедший 3-годовой период, на секретной базе прошли обучение уже более 6 000 военных Украины.

На сегодняшний день, там постоянно проживают порядка 200 солдат из США, и 250 из Канады, для чего были возведены казармы, спортивные площадки и столовые.

На площади в 26 км в длину и 19 км в ширину специалисты обучают солдат в тактике ведения боев, артиллерии, маневрам на бронетанках, работе военных полицейских, навыкам ПМП, логистике. В рядах учеников присутствуют люди, которые ранее сталкивались с ведением боев.