VistaNews.ru


Глава Южной Кореи отправит посланников в Пхеньян

Сегодня, 11:56

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что 5 марта в Пхеньян будут отправлены два спецпосланника с целью сблизить государства и укрепить диалог между Пхеньяном и Вашингтоном.

 Как известно, визитерами станут руководитель нацслужбы разведки Со Хун, глава Управления нацбезопасности Чон Ый Ён, замминистра Чун Хэ Сун и другие высокопоставленные руководители. В КНДР они пробудут два дня, за которые передадут главе правительства послание от южнокорейского президента и прокомментируют предложение Ким Чен Ына встретиться главам государств.
После этого посланники нанесут визит в США ради обсуждения результатов встреч в Пхеньяне.
В минувший четверг президенты Кореи и США созвонились, чтобы обсудить все детали визита и основной его вопрос по поводу отказа КНДР от ракетно-ядерной программы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.