Глава Южной Кореи отправит посланников в Пхеньян

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Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что 5 марта в Пхеньян будут отправлены два спецпосланника с целью сблизить государства и укрепить диалог между Пхеньяном и Вашингтоном.

Как известно, визитерами станут руководитель нацслужбы разведки Со Хун, глава Управления нацбезопасности Чон Ый Ён, замминистра Чун Хэ Сун и другие высокопоставленные руководители. В КНДР они пробудут два дня, за которые передадут главе правительства послание от южнокорейского президента и прокомментируют предложение Ким Чен Ына встретиться главам государств.

После этого посланники нанесут визит в США ради обсуждения результатов встреч в Пхеньяне.

В минувший четверг президенты Кореи и США созвонились, чтобы обсудить все детали визита и основной его вопрос по поводу отказа КНДР от ракетно-ядерной программы.