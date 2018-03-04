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Совфед: Слова Волкера подтверждают "киевский" подход в США по отношению к ЛНР и ДНР

Сегодня, 12:10

В Совете Федерации прокомментировали заявление американского дипломата Курта Волкера о необходимости «расформировать» ДНР и ЛНР на Украине.

Константин Косачёв, глава комитета Совета Федерации по международным вопросам, высказался по поводу заявления Курта Волкера, специального представителя Госдепартамента США по делам Украины, который ранее заявил, что самопровозглашенные ЛНР и ДНР на Украине нужно «расформировать».

Косачев считает, что данное высказывание подтверждает, что руководство США и сам Волкер не являются объективной и беспристрастной стороной, которая стремиться урегулировать украинский конфликт, возникший в связи с кризисом в юго-восточной части страны. По его словам, американский политик показывает, что его подход абсолютно такой же, как и у властей в Киеве, а структура, режим, и жители юго-восточных регионов страны являются неким раздражающим фактором, от которых нужно избавиться любыми путями - хоть политическими, хоть военными.

Он добавил, что данный призыв не соответствует принятым минским договоренностям, и ставит возможность реализации принятых ранее соглашений под сомнение.


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