Под Верховной Радой нашли «трон Саакашвили»

Вчера, 21:15

Под Верховной Радой во время демонтажа размещённого там палаточного городка нашли «раритет», который Саакашвили оставил, видимо, на память местным властям. Это его своеобразный «трон».

Сообщение сделал Антон Геращенко, явуляющийся депутатом Рады. Информацию он разместил в своём аккаунте в Facebook. Данным украинским политиком было размещено на своей страничке изображение того, как выглядел персональный стул Саакашвили, изготовленный ему «протестантами». Внешне он имеет схожесть с показанным в «Игре престолов» Железным троном. Этот предмет был обнаружен при демонтаже палаток, установленных его сторонниками рядом с Радой.

Партия, организованная Саакашвили на Украине, сообщила, что правоохранители своими действиями окончательно уничтожают права на обладание собственной гражданской позицией.

Сообщений о том, из чего был сделан «трон Саакашвили», пока не поступало. Неизвестно также, кто был автором данного творения, изъятого украинскими силовиками из палаточного городка.

Трон был оригинальным, но не единственным предметом, которые правоохранители Украины обнаружили на месте действа. Согласно поступившим данным, там было обнаружено наличие коктейлей Молотова и боевых гранат.

У однопартийцев Саакашвили есть своё мнение, почему был осуществлён демонтаж их городка.