VistaNews.ru


Под Верховной Радой нашли «трон Саакашвили»

Вчера, 21:15

Под Верховной Радой во время демонтажа размещённого там палаточного городка нашли «раритет», который Саакашвили оставил, видимо, на память местным властям. Это его своеобразный «трон».

 Сообщение сделал Антон Геращенко, явуляющийся депутатом Рады. Информацию он разместил в своём аккаунте в Facebook. Данным украинским политиком было размещено на своей страничке изображение того, как выглядел персональный стул Саакашвили, изготовленный ему «протестантами». Внешне он имеет схожесть с показанным в «Игре престолов» Железным троном. Этот предмет был обнаружен при демонтаже палаток, установленных его сторонниками рядом с Радой.

Партия, организованная Саакашвили на Украине, сообщила, что правоохранители своими действиями окончательно уничтожают права на обладание собственной гражданской позицией.

Сообщений о том, из чего был сделан «трон Саакашвили», пока не поступало. Неизвестно также, кто был автором данного творения, изъятого украинскими силовиками из палаточного городка.

Трон был оригинальным, но не единственным предметом, которые правоохранители Украины обнаружили на месте действа. Согласно поступившим данным, там было обнаружено наличие коктейлей Молотова и боевых гранат.

У однопартийцев Саакашвили есть своё мнение, почему был осуществлён демонтаж их городка.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.