Курт Волкер призвал к ликвидации ДНР и ЛНР

Вчера, 20:29

Ключевым условием урегулирования конфликта в Донбассе является ликвидация самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в своём Twitter написал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

В публикации дипломат отметил, что Вашингтон, как и прежде, считает эти образования искусственно созданными Россией с целью дестабилизации ситуации в соседней стране. Представитель американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Киев продемонстрировал политическую волю к реализации Минских соглашений, но в то же время Москва такой же решительности не проявляет. Волкер выразил мнение, что Россия пытается реализовать план по созданию дружественного правительства в Украине, но это ей не удаётся.

Ранее один из лидеров ДНР призвал Кремль не медлить с признанием ЛДНР.